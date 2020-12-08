ATAŞEHİR'DEKİ GASP GİRİŞİMİNİN ARDINDAN İŞ ARKADAŞI ÇIKTI
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ATAŞEHİR'DEKİ GASP GİRİŞİMİNİN ARDINDAN İŞ ARKADAŞI ÇIKTI

08.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:40
ATAŞEHİR'DEKİ GASP GİRİŞİMİNİN ARDINDAN İŞ ARKADAŞI ÇIKTI

İSTANBUL'da bankadan para çektikten sonra takip ettikleri demir çelik şirketi çalışanının otomobilinin önünü keserek 2 milyon 500 bin lirayı gasbetmeye çalışan 6 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da bankadan para çektikten sonra takip ettikleri demir çelik şirketi çalışanının otomobilinin önünü keserek 2 milyon 500 bin lirayı gasbetmeye çalışan 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin mağdurun bankadan birlikte para çektiği sırada yanında olan iş arkadaşı olduğu ve gaspı diğer  şüphelilerle planladığI ortaya çıktı.  Şüphelilerin başarısız gasp girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

KAÇAN MAĞDUR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Ataşehir, Ferhat Paşa mahallesi, Fevzi Çakmak caddesi üzerinde 1 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda  demir çelik fabrikası çalışanı 23 yaşındaki E.A. polisi arayarak, önünü otomobille kesen bazı kişilerin bankadan çektiği 2 milyon 500 bin lirayı gaspbetmeye çalıştıklarını, önünü  kesen şüphelilerden otomobiliyle geri  giderek kaçtığını söyleyerek yardım istedi.

ARKADAŞI "BABAM HASTA" DİYEREK ONU YANLIZ BIRAKMIŞAsayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis E.A.'nın ifadesine başvururken, aynı işyerinde çalışan ve bankadan birlikte para çektikleri arkadaşı M.K.(28)'nın olaydan e "Babam hastalanmış acil gitmem lazım " diyerek yanından ayrıldığını tespit etti. Bu bilgi üzerine M.K.'nın cep telefonu ve bilgisayar kayıtları incelemeye alındı. M.K.'nın babasının hasta olmadığı belirlenirken, olayı planladığı ve mahalleden arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIGasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Şüpheliler N.D.(21), T.E.(21), M.K.(28), M.K.(25), G.E.(31) ve E.C.(39) gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler şirkete ait yüklü miktarda para çekileceğini M.K.'dan öğrendiklerini ve olayı birlikte planladıkları anlattıkları öğrenildi. M.K.'nın olay sırasında başka bir araçla onları takip ederek olayı izlediğide tespit edildi. 

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIPoliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü-Güvenlik kamerası

-Şüphelilerin sevki


- İstanbul
ATAŞEHİR'DEKİ GASP GİRİŞİMİNİN ARDINDAN İŞ ARKADAŞI ÇIKTI
ATAŞEHİR'DEKİ GASP GİRİŞİMİNİN ARDINDAN İŞ ARKADAŞI ÇIKTI
ATAŞEHİR'DEKİ GASP GİRİŞİMİNİN ARDINDAN İŞ ARKADAŞI ÇIKTI
ATAŞEHİR'DEKİ GASP GİRİŞİMİNİN ARDINDAN İŞ ARKADAŞI ÇIKTI
ATAŞEHİR'DEKİ GASP GİRİŞİMİNİN ARDINDAN İŞ ARKADAŞI ÇIKTI
ATAŞEHİR'DEKİ GASP GİRİŞİMİNİN ARDINDAN İŞ ARKADAŞI ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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