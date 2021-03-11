Son dakika haberi... ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI

Ali TINBEK İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Baskın yapılan adreste şüpheliler F.Ü. ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 0,90 gram taş kokain ve 1 adet uyuşturucu hap adresin bahçesinde yapılan aramada ise toprağa gömülü vaziyette 10,26 gram bonzai maddesi ele geçirildi. S.B. isimli şüpheli adli makamlarca serbest bırakılırken F.Ü. isimli şüphelinin ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan adli makamlarca işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı