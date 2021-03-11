Son dakika haberi... ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI
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Son dakika haberi... ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI

11.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:45
Son dakika haberi... ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI

Son dakika habere göre Ali TINBEK İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Ali TINBEK İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Baskın yapılan adreste şüpheliler F.Ü. ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 0,90 gram taş kokain ve 1 adet uyuşturucu hap adresin bahçesinde yapılan aramada ise toprağa gömülü vaziyette 10,26 gram bonzai maddesi ele geçirildi. S.B. isimli şüpheli adli makamlarca serbest bırakılırken F.Ü. isimli şüphelinin ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan adli makamlarca işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi... ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI
Son dakika haberi... ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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