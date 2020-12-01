Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

01.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:13

Son dakika haberler: Ataşehir'de kaçak silah imalat ve satışına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de kaçak silah imalat ve satışına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde bir depoda silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İmalatın yapıldığı depoya baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Ali Sefa M.'yi (32) gözaltına aldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! 'Güvenli bir liman haline geldik'
Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! "Güvenli bir liman haline geldik"
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı

Depoda yapılan aramada, 13 kullanıma hazır tabanca, 19 yarı mamul şeklinde tabanca, 18 sürgü, 31 namlu, 93 şarjör, 154 çeşitli çaplarda fişek ile tabanca yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca bir miktar skunk, 1 hassas terazi ile silah ticaretinden elde edildiği düşünülen 1600 lira bulundu.

Devam eden çalışmalarda şüphelinin ikametinde bulunan bir tabancaya da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Ali Sefa M. "silah imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Son dakika haberleri: Elazığ'da kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Elazığ'da kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Kenan Işık Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Falcao Fuat Çapa Fatih Terim Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kar Aralık Edirne Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 15:13:19. #1.15#
title