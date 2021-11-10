Son dakika: ATAŞEHİR'DE SAMURAY KILICIYLA KADINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-1

ATAŞEHİR'de samuray kılıcıyla 28 yaşındaki Başak Cengiz'i öldüren saldırgan Can Göktuğ Boz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Barbaros Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında işten çıkıp kaldığı otele gitmek isteyen Mimar Başak Cengiz, yanına yaklaşan Can Göktuğ Boz'un saldırısına uğradı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan yanında taşıdığı samuray kılıcıyla Cengiz'e saldırdı. Cengiz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınan saldırgan, adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-Can Göktuğ Boz'un adliye sevk edilmesi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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