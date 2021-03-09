Ataşehir'de otelin çatısında yangın
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Ataşehir'de otelin çatısında yangın

09.03.2021 20:50 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:59
Ataşehir'de otelin çatısında yangın

ATAŞEHİR'de 3 katlı bir otelin çatısında yangın çıktı.

ATAŞEHİR'de 3 katlı bir otelin çatısında yangın çıktı. Oteldeki müşteri ve çalışanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Bakkalköy Mahallesi Albay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı otelde çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede çatıdaki klima ünitelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde bulunan müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü.Bir mahalle sakini, "Evden gördüm ateşi. İtfaiyeyi aradım. Otelde insanlar vardı. Oteli bir anda boşalttılar." dedi. Öte yandan, alevli bir şekilde yanan klima üniteleri çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. 


- İstanbul
Ataşehir'de otelin çatısında yangın
Ataşehir'de otelin çatısında yangın
Ataşehir'de otelin çatısında yangın
Ataşehir'de otelin çatısında yangın
Ataşehir'de otelin çatısında yangın
Ataşehir'de otelin çatısında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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