Son Dakika | ATAŞEHİR'DE LOKANTA VE RESTORANA KORONAVİRÜS DENETİMİ; 46 KİŞİYE 159 BİN 574 LİRA CEZA
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Son Dakika | ATAŞEHİR'DE LOKANTA VE RESTORANA KORONAVİRÜS DENETİMİ; 46 KİŞİYE 159 BİN 574 LİRA CEZA

Son Dakika | ATAŞEHİR'DE LOKANTA VE RESTORANA KORONAVİRÜS DENETİMİ; 46 KİŞİYE 159 BİN 574 LİRA CEZA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ATAŞEHİR'de lokanta ve restorana yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 46 kişiye 159 bin 574 lira idari para cezası uygulandı.

ATAŞEHİR'de lokanta ve restorana yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 46 kişiye 159 bin 574 lira idari para cezası uygulandı.   İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün Ataşehir Atatürk Mahallesi'nde bulunan lokanta ve restoran olarak faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerine denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 46 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde yemek yiyerek bir arada bulundukları tespit edildi. 46 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince 159 bin 574 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler kameralara da yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | ATAŞEHİR'DE LOKANTA VE RESTORANA KORONAVİRÜS DENETİMİ; 46 KİŞİYE 159 BİN 574 LİRA CEZA - Haberler
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