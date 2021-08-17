Son dakika: Ataşehir'de holding çalışanı kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan (41) cinayetinin faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan (41) cinayetinin faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sibel Koçan'ın, Küçükbakkalköy'de iş yerinin önünde 15 Haziran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi ve aracın bagajındaki içerisinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantanın alınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından kaçtığı görülen iki kişiden silahı ateşleyenin G.K. (23) olduğu belirlendi.

Kağıthane'deki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli G.K.'yi gözaltına aldı. Bu sırada şüphelinin yanında bulunan H.D.'ye de polise mukavemet ettiği için gözaltı işlemi uygulandı.

Gasp ve cinayet olayının şüphelisi G.K.'nin çok sayıda suç kaydı bulunduğu, emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddettiği bildirildi.

Gözaltındaki iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Küçükbakkalköy Başar Sokak'ta bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan ile yanındaki Mert A.'ya, 15 Haziran'da iş yerinin önünde park halindeki aracın bagaj tarafında bulunurlarken yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan silahla ateş edilmişti.

Bagajda içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnilmesi üzerine ateş açmıştı. Saldırıda, Koçan ve Mert A. yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçmıştı.

Başından vurulan Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Aracın bagajında Koçan'ın evinden iş yerine getirdiği 3 ayrı çantada yaklaşık 10 milyon lira bulunduğu belirlenirken, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.

Olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu