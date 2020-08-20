Son Dakika: Ataşehir'de Çocuk Gündüz Bakımevi'nin temeli atıldı Son dakika haberleri... Ataşehir'de Çocuk Gündüz Bakımevi'nin temeli atıldı.

Ataşehir'de Çocuk Gündüz Bakımevi'nin temeli atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Parkı yanında yapımına başlanan Çocuk Gündüz Bakımevi 3 ayda tamamlanacak.

Çalışan ailelere destek olmak ve çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Gündüz Bakımevi, 3-6 yaş grubuna yönelik hizmet verecek.

Toplam 1200 metrekare alana sahip Çocuk Gündüz Bakımevi'nde 6 derslik, açık ve kapalı oyun alanları, yemek ve uyku odaları, çok amaçlı salon ve mini amfi yer alacak.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek Gündüz Bakımevi, 100 çocuk kapasiteli olacak.

Bir arada arkadaşlık, dostluk ve kardeşliği öğrenecek çocuklar, hem okul öncesi sosyal, bilişsel, mental anlamda gelişim gösterecek hem de drama, tiyatro, dans, İngilizce gibi alanlarda eğitim görecek.

Kaynak: AA