Son dakika: ATAŞEHİR'DE 3 MİLYON 300 BİN LİRALIK GASP DEHŞETİ;13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI-1

Bir son dakika haberine göre ATAŞEHİR'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı.