Son dakika! Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA