Son dakika! Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı
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Son dakika! Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Son dakika! Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı
27.08.2020 07:15 | Son Güncelleme: 27.08.2020 07:18

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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