Son dakika! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika habere göre Dışişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Güngör, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Emriye Bağdagül Ormancı atandı.
Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Bütçe Genel Müdürlüğüne de Genel Müdür Yardımcısı Bahtiyar Sazlık getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ