Son dakika! Atama kararları Resmi Gazete'de

Gelen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Rekabet Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.