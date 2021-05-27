Son dakika! Atama kararları Resmi Gazete'de
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Son dakika! Atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika! Atama kararları Resmi Gazete'de
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Rekabet Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Rekabet Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın görevden alındı, yerine Alpaslan Çakar getirildi.

Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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