Atama kararları Resmi Gazete'de
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Atama kararları Resmi Gazete'de

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Atama kararları Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANLIĞI Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Tabii Kaynaklar Daire Başkanlığı'na Leman Çetiner atandı. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Bora Ülker atandı. Yapılan atamaların 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Zafer Turut atandı. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'inci Hukuk Müşaviri Ayşegül Seyfeli görevden alınarak yerine Murat Örgen atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA BAYRAK DEĞİŞİMİ

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince görevden alınarak yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dinç atandı. Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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