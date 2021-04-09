Son dakika... Atakum Belediyesi'nden polislere sıcak çorba ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Atakum Belediyesi'nden polislere sıcak çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika... Atakum Belediyesi'nden polislere sıcak çorba ikramı

Bir son dakika haberine göre Atakum Belediyesi, soğuk havada gece saatlerinde görev yapan polis memurları için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Atakum Belediyesi, soğuk havada gece saatlerinde görev yapan polis memurları için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Ekipler, Atakum genelindeki kontrol noktalarını tek tek ziyaret ederek polislere sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri, korona virüs nedeniyle 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Atakum genelinde yer alan kontrol noktalarındaki görev yapan polis memurlarına sıcak ikramda bulunuyor.

Uygulama devam edecek

Atakum Belediyesi'nin tesislerinde hazırlanan sıcak çorbalar, Paylaşım Merkezi ekiplerince paketlenip özel izolasyonlu kutulara yerleştirerek yola çıkıyor. Bölgelere ayrılan ekiplerse, Atakum'daki kontrol noktalarındaki emniyet güçlerini tek tek ziyaret ederek çorbaları ulaştırıyor. Amaçlarının pandemi döneminde halk sağlığı için kontrol noktalarında nöbet tutan polislere bir nebze olsun destek sağlamak olduğunu belirten Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi yetkilileri, "Paylaşım merkezi olarak ekiplerimizle kentin tümüne ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olurken aynı zamanda pandemi döneminde de özverili çalışmalarda bulunan mesleklerin de yanında olmaya çalışıyoruz. Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla, gece saatlerinde soğuk havada görevlerini sürdüren polis arkadaşlarımıza da sıcak çorba ikramı uygulamasına başladık. Burada önemli olan görevi başında olan emniyet güçlerimizin yanında olduğumuzu anlatmak. Ziyaret ettiğimiz her kontrol noktasında polis arkadaşlarımızın memnuniyetini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Uygulamamız devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

Son dakika... Atakum Belediyesi'nden polislere sıcak çorba ikramı
Son dakika... Atakum Belediyesi'nden polislere sıcak çorba ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Atakum Belediyesi'nden polislere sıcak çorba ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:50:34. #1.15#
title