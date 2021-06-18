Son dakika... Atakaş Hatayspor, Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti
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Son dakika... Atakaş Hatayspor, Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti

Son dakika... Atakaş Hatayspor, Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Atakaş Hatayspor, sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Hatayspor, daha önce Valerenga forması giyen 26 yaşındaki Samuel Ayomide Adekugbe'yi renklerine bağladı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takımı kampında bulunan sol bek  oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Valerenga forması giyen Samuel Ayomide Adekugbe'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" denildi.


- Hatay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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