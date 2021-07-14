Son Dakika | "Ata Buz Müzesi" 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için ziyaretçilerine açacak
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Son Dakika | "Ata Buz Müzesi" 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için ziyaretçilerine açacak

Son Dakika | 'Ata Buz Müzesi' 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için ziyaretçilerine açacak
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika kültür sanat haberi: Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde kurulan "Ata Buz Müzesi"nde yarın, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı nedeniyle "Maan çocuk" temalı sergi açılacak.

Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde kurulan "Ata Buz Müzesi"nde yarın, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı nedeniyle "Maan çocuk" temalı sergi açılacak.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, 15 Temmuz'a özel yeni sanat eserleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fakülte yerleşkesindeki müzede, üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyeleri, "Maan çocuk" temasıyla yaptıkları buzdan heykellerden oluşturdukları birçok eseri yetişkin ve çocukların beğenisine sunacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Berkli, AA muhabirine, sergide yazının anlatamayacağı felsefi duyguları görsel olarak ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Müzenin Türkiye'de tek olduğunu anımsatan Berkli, "Buz müzemiz, Türkiye'de ilk ve tek olma hüviyeti ile özellikle hain darbe girişiminden itibaren ortaya koyduğu performans ve etkinlikleriyle Türkiye'de görsel anlamda yazının anlatamayacağı felsefeyi ve mesajı vermeyi başaran bir çalışmayı ortaya koydu." dedi.

Berkli, çocuk temasıyla yola çıktıklarını ifade ederek, "Müzedeki sergide çocuk teması öne çıkarıldı çünkü baskılar, korkular, isyanlar veya kalkışmalar kısacası darbelerin en çok etkilediği kesim onlar. Kültürel örneklerin öne çıkarıldığı, medeniyet alanında yer etmiş olan pek çok materyali var. Kanatlı atlar, koyun, koç ile kaplumbağa heykelleri bunlar kültürümüzün çok önemli yansımaları ve derin anlamları olan özelliklerdir." diye konuştu.

Yapılan çalışmaları, darbe girişiminin karşısında olan herkese armağan ettiklerini dile getiren Berkli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu eserleri kalkışmanın her türlüsüne karşı duruş sergileyen ülkemiz insanına iftiharla armağan ediyoruz. 15 Temmuz kalkışması içeriden gelen tehditlerin çok daha önemli olduğunu ortaya koydu. Dışarıdan gelen tehditte hain bellidir ama içimizdekilerin yeri, yurdu, milliyeti bizden gibi görünür. Perde arkasında başka bağlantıları olanlar bize maalesef içimizden vurulma durumunu yaşattı."

Son Dakika | 'Ata Buz Müzesi' 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için ziyaretçilerine açacak
Son Dakika | 'Ata Buz Müzesi' 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için ziyaretçilerine açacak
Son Dakika | 'Ata Buz Müzesi' 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için ziyaretçilerine açacak
Son Dakika | 'Ata Buz Müzesi' 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için ziyaretçilerine açacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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