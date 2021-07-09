Son Dakika: ATA AÖF Bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Son Dakika: ATA AÖF Bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: ATA AÖF Bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Son Dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı gerçekleşti. 28 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında yapılan sınavın sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Öğrenciler sıklıkla "ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Peki, ATA AÖF Bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı gerçekleşti. 28 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında yapılan sınavın sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Öğrenciler sıklıkla "ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Peki, ATA AÖF Bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından ATA AÖF sonuç tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Fakat bir önceki ATA AÖF sınavı 4 Haziran'da tamamlandı, 10 Haziran'da sonuçlar ilan edildi. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda bütünleme sınav sonuçlarının 9 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF'TEN AÇIKLAMA

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (07 Temmuz 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

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