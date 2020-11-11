Son dakika! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Son dakika! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

11.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:51
Son dakika! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika haberleri: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 280 bin 549'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 280 bin 549'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 127 bin 615'e yükselirken; vaka sayısı ise 8 milyon 636 bin 11'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 703 BİN 288

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 39 bin 202'ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 703 bin 288'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 505 bin 310 olarak raporlanırken, can kaybı ise 11 bin 432 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 423 BİN 620

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 423 bin 620'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 108 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 444 BİN 348

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 14 bin 761 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 444 bin 348 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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