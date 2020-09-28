Son dakika... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 2 bin 402'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 2 bin 402'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 95 bin 574'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 310 bin 841'e yükseldi.

?Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 2 bin 402'ye yükseldi. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 310 bin 841'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 466 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 6 MİLYON 74 BİN 702Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 6 milyon 74 bin 702'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle toplamda 95 bin 574 kişi hayatını kaybederken; 5 milyon 16 bin 520 kişinin ise iyileştiği açıklandı.IRAK'TA VAKA SAYISI 349 BİN 450Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 349 bin 450'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 8 bin 990 kişi olarak raporlandı. SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 333 BİN 193Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 683 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 333 bin 193 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 317 bin 5 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 304 BİN 226 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 304 bin 226 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 5 bin 344 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı