Son dakika: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Bir son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı, 32 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

15 yerel vakanın tamamının Yunnan eyaletinde tespit edildiği ülkede, Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 305 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 431 kişi iyileşti.

Ülkedeki aşılama kampanyasında toplamda 139 milyon 97 bin doz aşı uygulandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24'ü yurt dışı bağlantılı 473 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 105 bin 752'ye çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1748'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 96 bin 900 kişi iyileşti.

Güney Kore'de Kovid-19 aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana toplamda 962 bin 730 kişi aşılandı.

Aşılandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.

Güney Kore'de Ekim 2020'den bu yana toplamda 330 kişide Kovid-19'un İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen türleri tespit edildi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 16 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 525'e yükseldi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 205 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 145 kişi iyileşti.

Tayvan

Son 24 saatte 1 yeni vakaya rastlanan Tayvan'da, toplam vaka sayısı 1048'e yükseldi. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da virüse yakalanan 1004 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 355 artışla 803 bin 398'e çıktı.

Son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 13 bin 435'e çıktı, 646 bin 237 kişi iyileşti.

Ülkedeki vaka sayılarının 10 binin üzerine çıkmasının ardından Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından geçen hafta Manila ve etrafındaki 4 bölge için ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren bir hafta daha uzatıldı.

Başkent Manila'daki devlet hastanesi Filipinler Akciğer Merkezi Sözcüsü Dr. Norberto Francisco, hastanenin son iki haftadır dolu olduğunu söyleyerek "Sadece dolu değiliz, aşırı doluyuz." dedi.

Hastanede Kovid-19 hastalarına bakılan bölümün dolduğunu ve acil servisteki hasta sayısının kapasitenin iki katına çıktığını belirten Francisco, artık randevusuz hasta kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Manila ve çevresindeki diğer hastanelerden yapılan açıklamalarda da yatak kapasitesinin artırılabileceği ancak sağlık personelinin birçoğunun Kovid-19'a yakalanması nedeniyle personel sıkıntısı yaşandığı ifade edildi.

Günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısının 2 Nisan'da 15 bin 280 olarak açıklandığı Filipinler, "Güneydoğu Asya'da Endonezya'nın ardından en yüksek vaka sayısının tespit edildiği ülke" konumunda.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 495 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 202 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 194 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 29 bin 321'e çıktığı ülkede, 27 bin 840 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede toplam 95 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 7 bin 75 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 644 bin 439'a ulaştı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 318'e çıktı, 555 bin 414 kişi iyileşti.

Son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçtiği Bangladeş'te, virüsün yayılmasını önlemek için 1 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasak kapsamında 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkılamayacak. Söz konusu saatlerde, alışveriş merkezleri ile mağazalar kapatılırken; toplu taşıma hizmetleri durduruldu, bankaların günde 2,5 saatten fazla hizmet vermesi yasaklandı.

Ülkede, 3 hafta önce ilan edilen ve İngiltere haricindeki Avrupa ülkelerinden ve diğer 12 ülkeden Bangladeş'e gelişi yasaklayan karar ise sürüyor.

Bangladeş'te en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı, dün 7 bin 87 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen