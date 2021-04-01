Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan ölüm bildirilmedi.

Bugüne dek 90 bin 217 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 394 kişi iyileşti.

Komisyon, ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 120 milyon doz aşı yapıldığını duyurdu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 14'ü yurt dışı bağlantılı 551 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 103 bin 639'a çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1735'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'dan 95 bin 30 kişi iyileşti.

Güney Kore'de Kovid-19 aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana toplamda 876 bin 573 kişi aşılandı.

Aşılandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28'e yükseldi.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede, son 24 saatte 72 bin 330 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 12 milyon 221 bin 665'e çıktı ve 11 milyon 474 bin 683 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 459 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bin 927'ye yükseldi.

Hindistan'da vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle aşılama çalışmalarında 3'üncü aşamaya geçildi.

Ülkede, 45 yaş üstü herkesin aşılanacağı bildirildi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 13 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 481'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs nedeniyle 205 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 108 kişi iyileşti.

Tayvan

Son 24 saatte 6 yeni vakaya rastlanan Tayvan'da, toplam vaka sayısı 1036'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 920 artışla 756 bin 199'a çıktı.

Ülkede bugüne kadar virüs bulaşan 13 bin 303 kişi hayatını kaybetti, 603 bin 948'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 33 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 414 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 149 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 889'a çıktığı ülkede, 27 bin 548 kişi sağlığına kavuştu.

Toplamda 94 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren yurt dışından gelen aşılanmış kişiler için karantina süresini 14 günden 7 güne indirileceği duyuruldu. Öte yandan söz konusu kişilerin artık Tayland konsolosluklarından uçuşa uygunluk belgesi almalarının gerekmediği bildirildi.

Yurtdışından gelen aşı olmuş Tayland vatandaşları ve turistlerin özel olarak hazırlanmış karantina otellerinde kalacakları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere