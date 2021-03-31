Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 5'i yurt dışı kaynaklı, 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Ülkede Kovid-19'dan ölüm bildirilmedi.

Bugüne dek 90 bin 201 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 385 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 15'i yurt dışı bağlantılı, 506 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 103 bin 88'e çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1731'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'dan 95 bin 30 kişi iyileşti.

Güney Kore'de Kovid-19 aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana toplamda 852 bin 202 kişi aşılandı.

Aşılandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26'ya yükseldi.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 bin 480 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 12 milyon 149 bin 335'e çıktı ve 11 milyon 434 bin 301 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 354 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bin 468'e yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 6 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 468'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs nedeniyle 205 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 95 kişi iyileşti.

Tayvan

Son 24 saatte 6 yeni vakaya rastlanan Tayvan'da, toplam vaka sayısı 1030'a yükseldi.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 128 artışla 747 bin 288'e çıktı.

Son 24 saatte 106 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 13 bin 297'ye, iyileşenlerin sayısı 603 bin 746'ya yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 381 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 138 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 863'e çıktığı ülkede, 27 bin 426 kişi sağlığına kavuştu.

Toplamda 94 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere