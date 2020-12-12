Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

12.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:46
Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1301 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 448 bin 331'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 730'a, iyileşenlerin sayısı 409 bin 433'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1329 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 489 bin 178'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 20'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 489 bin 178 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 313 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 192 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 69 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 447'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybının olmadığı kentte şimdiye kadar 114 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 6 bin 114 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 192'ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 915 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 733'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 601 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

İlgili Haberler

Son dakika haber: TRT World Forum 2020'de Kovid-19 sonrası dış ilişkilerde yeni dönem ele alındı
Son dakika haber: TRT World Forum 2020'de Kovid-19 sonrası dış ilişkilerde yeni dönem ele alındı
Mardin Kovid-19 salgınına rağmen ihracatını artırdı
Mardin Kovid-19 salgınına rağmen ihracatını artırdı
Bakan Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin yol haritasını açıkladı Açıklaması
Bakan Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin yol haritasını açıkladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şevval Sam Demet Akbağ Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Samatta Adem Ljajic Samet Aybaba Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:00:04. #1.14#
title