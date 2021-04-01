Son dakika: Asya borsaları yükseldi
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Son dakika: Asya borsaları yükseldi

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Asya borsaları yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından bugün Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan Tankan büyük imalatçılar endeksi 1. çeyrekte pozitif alana geçerek 5'e yükselirken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,7'ye çıktı.

Bu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 29.388 puan oldu. Dolar/yen paritesi yüzde 0,04 azalışla 110,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de imalat sanayi PMI verisinin 50,6 ile beklentilerin altında kalmasına karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,71 artarak 3.466 puandan kapatırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,85 yükselerek 3.087 puan oldu.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 primle 49.611 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,72 kazançla 28.852 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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