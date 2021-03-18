Son dakika: Asya borsaları yükseldi
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Son dakika: Asya borsaları yükseldi

18.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:45
Son dakika: Asya borsaları yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Asya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Gelişmelerin ardından kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,51 artarak 3.463 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,61 yükselerek 3.066 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,01 artışla 30.216 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 109,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,48 primle 50.035 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,12 kazançla 29.351 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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