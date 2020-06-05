Son Dakika | Asya borsaları yükseldi Gelen son dakika haberine göre Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde hareket eden Asya borsalarında, bugün ilk işlem saatlerinde düşüşler görülse de kapanışa yakın kayıpların telafi edildiği görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün 2.910 puan seviyelerine gerilemesinin ardından gelen alımlarla yükselişe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2.927 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükselerek günü 22.864 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 109,3 seviyelerine çıktı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 34.106 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 24.535 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 primle 2.185 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA