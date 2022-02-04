Son dakika! Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Asya bölgesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları gündemin odağındaki yerini korurken, Ay Yeni Yıl'ı tatili dolayısıyla hafta genelinde düşük hacimli dalgalı bir seyir izlendi. Endekslerdeki dalgalı seyirde, dün Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın para politikalarına yönelik verdikleri şahin mesajlar de etkili oldu.

Bu gelişme karşısında Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, emsal merkez bankalarının şahin duruşa dönüş işaretine karşın ultra gevşek para politikasını sürdürme sözü verdi. Kuroda, Japonya'da nominal ücretlerin fazla artmadığını belirterek, "Ücretler fiyatlara paralel artmadıkça enflasyonun yüzde 2 hedefimize sürdürülebilir bir şekilde ulaştığını görmek zor." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 kazançla 27.440 puan, Avustralya'da ASX200 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.120 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselişle 2.750 puan oldu.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 115,1 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 58.789 puanda seyrederken, hafta genelinde tatil dolayısıyla kapalı olan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,2 primle 24.573 puanda bulunuyor.