Son dakika... Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi
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Son dakika... Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Son dakika... Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Asya borsalarında Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, bugün Asya'da açıklanan makro ekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini belirterek, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin destekleyici politikaları bir süre daha uygulamada tutabileceği beklentisiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti.

Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,7'ye çıkarken, Çin'de 49,2'ye düşerek beklentilerin oldukça altında kaldı. Böylece, Çin'in imalat sanayi PMI verisi Nisan 2020'den bu yana ilk defa sektörde daralmaya işaret etti.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,65 artarak 3.567 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,24 yükselerek 3.207 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,29 artışla 28.451 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen yüzde 0,3 üzerinde 110,35 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 57.485 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,47 primle 26.000 puanda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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