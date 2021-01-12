Son dakika... Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türünün Japonya'da da tespit edildiğini duyururken, ABD'de teşvik beklentileri piyasalardaki risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dünkü tatilin ardından bugün yüzde 0,1 yükselerek 28.164 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 104,3 seviyelerinde dengelendi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 artışla 3.608 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.126 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 49.460 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kazançla 28.277 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu