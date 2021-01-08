Son dakika! Asya borsaları Çin hariç yükseldi
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Son dakika! Asya borsaları Çin hariç yükseldi

08.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:04
Son dakika! Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

ABD'de dün gerçekleştirilen Kongre oturumunda, seçim sonuçları Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevine başlayacağını bildirdi.

Söz konusu gelişmenin ardından pay piyasalarında mali teşviklerin kısa sürede artırılacağına ilişkin beklentiler artarken, Japonya'da olağanüstü halin daha fazla bölgeye genişletilmesinin değerlendirileceği haberlerinin, iyimserliği etkilemediği görüldü.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 artarak 28.139 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 103,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de, ABD'nin teknoloji şirketlerine yaptırım ve New York borsasının 3 Çinli telekomünikasyon şirketini kottan çıkarma işlemlerini devam ettirdiği haberleri pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 3.567 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4 artışla 3.152 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 yükselişle 48.579 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 primle 27.859 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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