Son dakika: ASRİAD Başkanı Danışman: "Göç meselesi insani reflekslerle ele alınmalı"
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Son dakika: ASRİAD Başkanı Danışman: "Göç meselesi insani reflekslerle ele alınmalı"

Son dakika: ASRİAD Başkanı Danışman: 'Göç meselesi insani reflekslerle ele alınmalı'
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Göç meselesi, zulme karşı bilinçsiz bir direniş ve ödenmemiş borçların dramatik bir tahsil yöntemidir.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Göç meselesi, zulme karşı bilinçsiz bir direniş ve ödenmemiş borçların dramatik bir tahsil yöntemidir. Meselenin gerçek anlamda insani reflekslerle ele alınması olmazsa olmaz bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Danışman, son günlerde yaşanan düzensiz göçlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye gibi ülkelerin merhamet endeksli politikalarının, bu küresel sorunu çözmek için yeterli olmayacağını bildirdi.

Bu soruna ilişkin insani değerler temelinde, pratik gerçekler doğrultusunda ve takatin sınırları iyi hesap edilerek politikalar üretilmesi gerektiğinin altını çizen Danışman, şu açıklamalarda bulundu:

"Kendi yurtlarında insani bir hayat standardı en iyi çözümdür. Ancak emperyalist güçlerin o coğrafyalardan sömürü pençelerini mutlaka çekmesi gerekir. Uluslararası kurumlar, o ülkelere gerçek anlamda insani hayatın inşası için samimiyetle destek vermelidirler. Göç meselesinin derin temellerine bakmak, belki bugünkü durumda çözüme katkı verecek politikaları üretmek açısından uyarıcı ve aydınlatıcı olabilir."

Danışman, düzensiz göçmenlerin durumuna ilişkin, "Göç meselesi, zulme karşı bilinçsiz bir direniş ve ödenmemiş borçların dramatik bir tahsil yöntemidir. Meselenin gerçek anlamda insani reflekslerle ele alınması olmazsa olmaz bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Asıl mücadele emperyalizmle yapılmalı"

Danışman, emperyal telakkiler ve politikalar devam ettikçe göçün de devam edeceğini belirterek, asıl mücadeleyi göçmenlerle değil emperyalizmle yapmak gerektiğini vurguladı.

Bazı insanların ölümüne bir yaşama umudunun peşine düştüğünü kaydeden Danışman, şöyle devam etti:

"Haksızlığa ve zulme isyanı kaçarak ve sınırları aşarak gösteriyorlar. Dramatiktir ama büyük bir zorunluluğun ve çaresizliğin sonucudur. Göç ve göçmen sorunu konusunda politika üretmeye, bu can yakıcı gerçekleri görmek ve ona göre hareket planları oluşturmakla başlamak gerekir. Yoksa sadece arkayı toplamakla sorunlar çözülemez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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