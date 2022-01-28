Son dakika Askerlik yerleri açıklandı! E devlet Bedelli askerlik yeri sor4gulama ekranı açıldı! Acemi ve usta birliği neresi?
Uzun süredir merakla beklenen askerlik yerleri bilgileri son dakika olarak açıklandı. Peki, E devlet askerlik yeri sor4gulama ekranı nasıl öğrenebilir? Son dakika Askerlik yerleri açıklandı!
Askerlik yerlerinin öğrenmek isteyenler son günlerde yoğun şekilde açıklama bekliyorlardı. Askerlik yapacağı yeri öğrenmek isteyenler askerlik yerleri açıklandı mı konusunu merak ediyor. Son dakika Askerlik yerleri açıklandı! E devlet askerlik yeri sorgulama ekranı açıldı!
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
Sevk Tarihleri
Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler
03 Şubat 2022
02-03 Şubat 2022
03 Mart 2022
02-03 Mart 2022
31 Mart 2022
30-31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
11-12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
08-09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
20-21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
17-18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
14-15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
12-13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
09-10 Kasım 2022
08 Aralık 2022
07-08 Aralık 2022
2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde E-devlet üzerinden açıklandı.
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