Son dakika Askerlik yerleri açıklandı! E devlet Bedelli askerlik yeri sor4gulama ekranı açıldı! Acemi ve usta birliği neresi? - Haberler
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Son dakika Askerlik yerleri açıklandı! E devlet Bedelli askerlik yeri sor4gulama ekranı açıldı! Acemi ve usta birliği neresi?

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Son dakika Askerlik yerleri açıklandı! E devlet Bedelli askerlik yeri sor4gulama ekranı açıldı! Acemi ve usta birliği neresi?

Uzun süredir merakla beklenen askerlik yerleri bilgileri son dakika olarak açıklandı. Peki, E devlet askerlik yeri sor4gulama ekranı nasıl öğrenebilir? Son dakika Askerlik yerleri açıklandı!

Askerlik yerlerinin öğrenmek isteyenler son günlerde yoğun şekilde açıklama bekliyorlardı. Askerlik yapacağı yeri öğrenmek isteyenler askerlik yerleri açıklandı mı konusunu merak ediyor. Son dakika Askerlik yerleri açıklandı! E devlet askerlik yeri sorgulama ekranı açıldı!

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Sevk Tarihleri

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

03 Şubat 2022

02-03 Şubat 2022

03 Mart 2022

02-03 Mart 2022

31 Mart 2022

30-31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

11-12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

08-09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

20-21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

17-18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

14-15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

12-13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

09-10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

07-08 Aralık 2022

2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde E-devlet üzerinden açıklandı.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Asker, TSK, Gündem, Haber

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