Son Dakika | Askerlik yaptığı yerde oğlu şehit düştü
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Son Dakika | Askerlik yaptığı yerde oğlu şehit düştü

Son dakika haberleri... Askerlik yaptığı yerde oğlu şehit düştü 7 çocuk babası 15 torunu var Kırşehirli Şehit Şevket Fidanboy'un babası Mehmet Fidanboy (97), yarım asırdan fazla olan yaşam enerjisinin en önemli aktivitesini yürümek olarak tanımladı.

21.08.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:37

Askerlik yaptığı yerde oğlu şehit düştü

7 çocuk babası 15 torunu var

KIRŞEHİR - Kırşehirli Şehit Şevket Fidanboy'un babası Mehmet Fidanboy (97), yarım asırdan fazla olan yaşam enerjisinin en önemli aktivitesini yürümek olarak tanımladı.

7 çocuk babası Mehmet Fidanboy'un 15 torunu var. En sevdiği aktivite ise yürüyerek pazar alışverişi yapmak. Yaşına rağmen sağlıklı kalmasını gençlik dönemlerinden bu yana hiç bırakmadığı yürüyüşlere bağlıyor.

Mehmet Fidanboy, "Oğlum, askerlik yaptığım Van'da şehit düştü. Ben emekli oldum. Ev ve camide günlerimi geçiriyorum. Yaşlıyım yüz yaşını geçtim" dedi.

Haftada bir kez yürüyerek Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Fidanboy, sağlıklı yaşamının sırrının düzenli beslenmede olduğunu söyledi.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin en yaşlı şehit babası olan Fidanboy, "Eskiden uzun yollar yürürdüm. Ne kadar çok koşardım. Şimdilerde ise uzun yollara gidemiyorum. Ancak bu kadar yürüyorum. Birde Pazar ve Pazartesi günleri sebze almaya gidiyorum. Yürümeyi çok seviyorum. Berberlik yaptığım dönemlerde 5 köye birden giderdim. Yollar düz gelirdi. Şimdi o günlerimi arıyorum"diye konuştu.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin en yaşlı şehit babası unvanına sahip olan Fidanboy'un daima derneği ziyaret ettiğini belirten Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Mehmet amca derneğimizin en yaşlı üyesi resmi olmayan şekilde yüz yaşının üstünde diye biliyoruz. Oğlu Şevket Van'da 1994 yılında şehit oldu. Dernek yönetimi olarak sürekli ziyarette bulunuruz. Derneğe gelir ve yürümeyi çok sever. Zaman zaman şehitliğe de birlikte gideriz. Otomobile bindirme gayretimize 'ben yürümeyi severim' diye yanıt verir"ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Askerlik yaptığı yerde oğlu şehit düştü

Kaynak: İHA

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