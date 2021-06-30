Son dakika: Askeri kışlada göçük
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Son dakika: Askeri kışlada göçük

Son dakika: Askeri kışlada göçük
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Elmas Ağa Kışlasında göçük meydana geldi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Elmas Ağa Kışlasında göçük meydana geldi. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi İkizce Osmaniye Mahallesi mevkiinde bulunan Elmas Ağa Kışlasında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre göçük, kışla içerisinde bir süre önce yapımına başlanılan istinat duvarında meydana geldi. Göçük esnasında bir işçinin toprak altında kaldığı öğrenilirken, bölgeye AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - SAKARYA

Son dakika: Askeri kışlada göçük
Son dakika: Askeri kışlada göçük
Son dakika: Askeri kışlada göçük
Son dakika: Askeri kışlada göçük
Son dakika: Askeri kışlada göçük
Son dakika: Askeri kışlada göçük
Son dakika: Askeri kışlada göçük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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