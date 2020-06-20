Son Dakika: Askeri kargo uçakları 18 ülkeye tıbbi malzeme yardımı götürdü
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Son Dakika: Askeri kargo uçakları 18 ülkeye tıbbi malzeme yardımı götürdü

Son dakika genel haberi: Askeri kargo uçakları 18 ülkeye tıbbi malzeme yardımı götürdü Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak 1 Nisan 2020'den bugüne 3 milyon 200 bin maske, 4 bin 950 litre dezenfektan ve 8 bin tanı kitini 18 ülkeye taşıdı.

20.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:51

Askeri kargo uçakları 18 ülkeye tıbbi malzeme yardımı götürdü

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak 1 Nisan 2020'den bugüne 3 milyon 200 bin maske, 4 bin 950 litre dezenfektan ve 8 bin tanı kitini 18 ülkeye taşıdı.

Dünya genelindeki birçok ülke korona virüs (Covid-19) ile mücadelede kullanılan koruyucu malzemelerin tedariğinde zorlanırken, Türkiye; yerli ve milli olarak ürettiği koruyucu malzemelerle salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor.

"Askeri kargo uçakları da yoğun mesai yaptı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen maske, yüz koruyucu, göz koruyucu, N95 maske, tulum, dezenfektan ve tanı kitleri 120'nin üzerinde ülkeye gönderildi. Bu kapsamda, yurt dışına gönderilecek malzemelerin bir kısmı hem ülkelerin gönderdiği uçaklarla hem de Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla yollanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kargo uçakları da yoğun mesai yaptı.

"Askeri kargo uçaklarıyla 3 milyon 200 bin maske, 4 bin 950 litre dezenfektan ve 8 bin tanı kiti 18 ülkeye gönderildi"

İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar yerli ve milli imkanlarla üretilen yaklaşık 3 milyon 200 bin maske, 3 bin 900 yüz koruyucu, 15 bin 500 göz koruyucu, 139 bin N95 maske, 250 bin 700 tulum, 4 bin 950 litre dezenfektan ve 8 bin tanı kiti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kargo uçaklarıyla ABD, İspanya ve İtalya'nın da içlerinde bulunduğu 18 ülkeye gönderildi. TSK'ya ait A-400M tipi ve çeşitli askeri kargo uçaklarıyla taşınan koruyucu tıbbi malzemelerin gittiği 18 ülke ise şu şekilde:

"İtalya, İspanya, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya, İngiltere, ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti, Somali, Tunus, Ukrayna, Kazakistan, Arnavutluk, Çad, Nijer ve Afganistan"

Son Dakika: Askeri kargo uçakları 18 ülkeye tıbbi malzeme yardımı götürdü

Kaynak: İHA

Manşet

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