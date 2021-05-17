Son dakika... Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (2)
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Son dakika... Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (2)

Son dakika... Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel

Son dakika haber... 'KENDİMİ KAYBEDEREK ATEŞ ETTİM'Samsun'da askerden gelen Onur Bektaş'ı (22), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürdüğü iddiasıyla aranan 2 şüpheliden A.K. (29), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

'KENDİMİ KAYBEDEREK ATEŞ ETTİM'

Samsun'da askerden gelen Onur Bektaş'ı (22), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürdüğü iddiasıyla aranan 2 şüpheliden A.K. (29), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete azmettirdiği öne sürülen diğer şüphelinin arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri ve çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen şüpheli A.K.'nİn polis sorgusunda "Kavga ettik ve bir anda kendimi kaybederek ateş ettim" dediği belirtildi.

Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL/SAMSUN,


Son dakika... Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (2)
Son dakika... Askerden döndü, sokakta pompalı tüfekle öldürüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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