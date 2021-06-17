Son dakika... Askerde bindiği at, sivil hayatta şampiyon yaptı
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Son dakika... Askerde bindiği at, sivil hayatta şampiyon yaptı

Son dakika... Askerde bindiği at, sivil hayatta şampiyon yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler: Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Necati Hamitoğlu, askerlik görevinde bindiği at ile bu işe heveslendi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Necati Hamitoğlu, askerlik görevinde bindiği at ile bu işe heveslendi. Sivil hayatta at alıp yarışlara katılan Hamitoğlu, yaklaşık 40 adet kupa ve onlarca derecelik elde etti.

Kumru ilçesine bağlı Güneycik Mahallesi'nde yaşayan 74 Necati Hamitoğlu, 1967 yılında askerlik vazifesini yaparken, askeriyenin atı ile göreve gitti. Komutanların da güzel at bindiğini söylemesi üzerine bu işe merak salan Hamitoğlu, askerden döndükten sonra at aldı ve yarışlara katılma kararı aldı. O günden bu yana civardaki tüm yarışlara katılmaya özen gösteren Hamitoğlu, katıldığı onlarca yarıştan 40 kupa, şampiyonluk ve çok sayıda plaket aldı. Hamitoğlu, at sevgisinin artarak devam ettiğini belirterek, gençleri de teşvik etmek istediğini belirtiyor.

"1980 yılından bu yana devam edip gidiyorum"

Hamitoğlu, ilk yarışı sonrası bu işi bırakmadığını ve halen devam ettiğini ifade ederek, "At işinde severek buralara kadar geldim. Ata'ya saygı, ata sevgi çerçevesinde ben bu işi yapıyorum. 1967 yılında askere gittim ve o dönemim komutanları beni ata bindirdi ve hududa gittik ve ben o dönem başladım. 1980 yılında at aldım ve Kumru'da ilk yarışımı yaptım. Ondan sonrasında da devam edip gidiyoruz" dedi.

"Yaptığım koşuları sayamıyorum"

Şimdiye kadar çok sayıda koşu yaptığını ve halen devam ettiğini de belirten Hamitoğlu, "En son Trabzon Beşikdüzü'ne koşuya gittim ve koşuda atım üçüncülük yaptı. Bu yarış birileri geçiliyor, birileri kazanıyor. 2019 yılında, Çorum, Osmancık ve Samsun yöresinde 7 koşu yaptık, bu koşuların hepsinde derece yaptım. Şuan elimdeki at ile 7 seneden bu yana koşu yapıyorum, toplam yaptığım koşuları ise sayamayacağım" şeklinde konuştu.

"At insana stres attırıyor, 40'a yakın kupam var"

"Toplamda 40'a yakın kupam var, halen de işe devam ediyorum, at insana stres attırıyor" diyen Necati Hamitoğlu, "At sevmek benim için çok güzel bir gurur. Şimdi bizim Kumru ilçemizde bazı gençlerimiz daha türedi, ben onları teşvik ediyorum. O arkadaşlar da bana destek oluyor, ben de onlara bakım ve diğer konularda yardımcı oluyorum. Özellikle tımar konusunda gerekli bilgileri veriyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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