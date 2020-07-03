Son Dakika | Asker uğurlama töreninde dehşete düşüren görüntülere ceza yağdı Gelen son dakika haberine göre Asker uğurlama töreninde dehşete düşüren görüntülere ceza yağdı Silahların art arda ateşlendiği sosyal mesafeden uzak konvoya 13 bin 851 lira ceza Antalya'da asker uğurlaması sırasında çekilen ve silahların peş peşe ateşlenip sosyal mesafenin yok sayıldığı görüntülere ceza yağdı.

Asker uğurlama töreninde dehşete düşüren görüntülere ceza yağdı

Silahların art arda ateşlendiği sosyal mesafeden uzak konvoya 13 bin 851 lira ceza

ANTALYA - Antalya'da asker uğurlaması sırasında çekilen ve silahların peş peşe ateşlenip sosyal mesafenin yok sayıldığı görüntülere ceza yağdı. Görüntülerin ardından adli ve idari çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoya katılan 41 kişiye ve 36 araca 13 bin 851 lira idari para cezası uyguladı.

Olay, 30 Haziran gecesi Antalya'nın Kepez ilçe sınırları içinde yaşandı. Asker uğurlamak için konvoy oluşturan onlarca araç, önce kent merkezinde ana yolu kesip araçlardan inip eğlenirken, bu arada silah sesleri duyuldu. Gençlerden bazılarının silahla havaya ateş ettiği anlar cep telefonları tarafından kaydedildi. Ardından yine farklı bir asker uğurlama konvoyu da kentin farklı bir noktasında bu defa alt geçitte yolu kapatıp araçlardan inerek eğlenmeye devam etti. Bu sırada yine kapalı alan olmasına rağmen gençlerin tabancalarını çıkarıp havaya ateş ettikleri anlar cep telefonuyla görüntülendi. Ateş eden grup, asker adayının ikazıyla ateş etmeye son verdi.

Çekilen görüntülerin Antalya hakkında isimli sosyal medya sitesinde yayınlanmasının ardından polis de harekete geçti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı eğlenceyle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Konvoya katılan ve plakaları tespit edilen 36 araç ile konvoydaki 41 kişiye toplam 13 bin 851 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA