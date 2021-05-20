Asker konvoyunda driftli kutlama, yürekler ağza geldi
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Asker konvoyunda driftli kutlama, yürekler ağza geldi

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | 3. Sayfa

Asker konvoyunda driftli kutlama, yürekler ağza geldi Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde asker konvoyu yapan vatandaşlar otomobillerle drift yaparak yürekleri ağızlara getirdi.

Asker konvoyunda driftli kutlama, yürekler ağza geldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde asker konvoyu yapan vatandaşlar otomobillerle drift yaparak yürekleri ağızlara getirdi.

Olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesinde bulunan boş alanda meydana geldi. Asker konvoyu yapan vatandaşlar otomobilleriyle boş alana girdi. Ardından vatandaşlar otomobilleriyle dakikalarca drift yaptı. Ortalığı tozu dumana katan otomobil sürücülerini neredeyse yürekleri ağızlara getirdi. Diğer yandan çevreden geçen vatandaşlarda o anları cep telefonlarına saniye saniye kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Asker konvoyunda driftli kutlama, yürekler ağza geldi
Asker konvoyunda driftli kutlama, yürekler ağza geldi
Asker konvoyunda driftli kutlama, yürekler ağza geldi
Asker konvoyunda driftli kutlama, yürekler ağza geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram

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