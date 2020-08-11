Son Dakika: Asker eğlencesinde onlarca kişi el ele halay çekti Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'daki asker eğlencesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

BURSA'daki asker eğlencesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde dün akşam yapılan asker eğlencesi ve sokak düğününde koronavirüs tedbirlerine uyulmadı. Onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tapki gösterdi.

Kaynak: DHA