Son Dakika-Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşısızlara kısıtlama var mı?
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Son Dakika-Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşısızlara kısıtlama var mı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde en çok merak edilen "aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorularının cevaplandırdı. Peki, Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'sinde kıldığı cuma namazı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin koronavirüse karşı en büyük savaşını verdiği konuların başında yer alan aşılamayla ilgili vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alan aşı olmayan vatandaşlara kısıtlama gelip, gelmeyeceği oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında açıklama yaptı.

AŞISIZLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Ülkemizi esir alan yangın felaketinden koronavirüs kısıtlamalarına ve aşılama uygulamasına kadar birçok noktaya değinen Erdoğan, "Aşı olmayan vatandaşlar için herhangi bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan soru sonrasında, "Biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Değişik zamanlarda değişik sesler çıktı. Biz hapis hayatı mı yaşayacağız, böyle mi olacak gibi... İlk Kabine'de yine bu konuları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Durumu tekrar ele alacağız.

"BAYRAMDA DURUM ALEYHE DÖNDÜ"

Biz normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Bütün tedbirleri alıyoruz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız. Bayramda durum aleyhe döndü." ifadeleri kullandı.

Son Dakika-Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşısızlara kısıtlama var mı?
Son Dakika-Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşısızlara kısıtlama var mı?

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Son Dakika-Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşısızlara kısıtlama var mı? - Haberler
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