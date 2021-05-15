Son Dakika | Aşırı hız ölüm getirdi

Son dakika haber... Eskişehir-Alpu yolu üzerinde takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir-Alpu yolu üzerinde takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Alpu İl Yolu Ağapınar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 81 AAN 360 plakalı otomobil takla atarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobilden dışarı fırlayan sürücü Ayşe Yörükoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yörükoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araç itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlatırken, merhum Ayşe Yörükoğlu'nun bekar ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı