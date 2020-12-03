Son dakika: Aşı kimlere öncelik tanınacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak?
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Son dakika: Aşı kimlere öncelik tanınacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak?

03.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 03.12.2020 00:05
Son dakika: Aşı kimlere öncelik tanınacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak?

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, 4 aşamada aşılanma yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki aşı kimlere zorunlu olacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek?

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, 4 aşamada aşılanma yapılacağını açıkladı. Aşı ilk olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi yerlerde yaşayan yetişkinlere yapılacak. Bu kapsamda sağlık çalışanları ve bilim adamları ellerinden geldiğince aşı ile ilgili gelişmeler kaydetmeye çalışıyor. Bu konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki aşı kimlere zorunlu olacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak? İşte detaylar haberimizde...

İLK KİMLER AŞI OLACAK?

İlk aşamada; sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak.

İkinci aşamada; toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlar aşılanacak.

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Üçüncü aşama; 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsıyor.

Dördüncü ve son aşamada; ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

AŞILAR KONTROL EDİLECEK!

Son dakika: Aşı kimlere öncelik tanınacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak?

Öte yandan Koca şunları söyledi:

"Aşılar geldiğinde önce Halk Sağlığı ve TİTCK laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacaktır. Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek. Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır."

Son dakika: Aşı kimlere öncelik tanınacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak?

KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİLERİ VAR MI, VARSA NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyanın neresinde olursa olsun aşı çalışmalarıyla ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Başarı oranları yüksek olanlarla sözleşmeler imzalıyoruz" dedi. Ayrıca aşının Türkiye'de ücretsiz olacağını da belirtti.Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak.İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.

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