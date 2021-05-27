Son Dakika | Aşı için hastaneye gidemeyenlere ücretsiz servis
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Son Dakika | Aşı için hastaneye gidemeyenlere ücretsiz servis

Son Dakika | Aşı için hastaneye gidemeyenlere ücretsiz servis
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... TUNCELİ'de, koronavirüsle mücadele kapsamında, Covid-19 aşısı için kırsaldan merkeze hastaneye gidemeyenler için ücretsiz servis tahsis edildi.

TUNCELİ'de, koronavirüsle mücadele kapsamında, Covid-19 aşısı için kırsaldan merkeze hastaneye gidemeyenler için ücretsiz servis tahsis edildi. 

Tunceli Valiliği koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekip ile kırsal yerleşim yerlerinde oturanlar, Covid-19 aşısı uygulanmak üzere evlerinden servisle alınıyor. Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirildikten sonra aşı olanlar, araçla tekrar evlerine bırakılıyor. Uygulamadan memnun olduklarını belirten köy halkı, emeği geçenlere teşekkür etti.

 


Son Dakika | Aşı için hastaneye gidemeyenlere ücretsiz servis
Son Dakika | Aşı için hastaneye gidemeyenlere ücretsiz servis
Son Dakika | Aşı için hastaneye gidemeyenlere ücretsiz servis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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