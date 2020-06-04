Son Dakika | Aşı Bilim Kurulu'ndan Rus tarafıyla ilk toplantı
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Son Dakika | Aşı Bilim Kurulu'ndan Rus tarafıyla ilk toplantı

Son dakika güncel haberi... SAĞLIK Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda iş birliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

Son Dakika | Aşı Bilim Kurulu'ndan Rus tarafıyla ilk toplantı
04.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:54

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda iş birliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rus mevkidaşı Mikhail Murashko arasında salı günü gerçekleştirilen görüşmede, aşı geliştirme ve ilaç üretimi konusunda ortak çalışma kararı alındı. İki ülkenin bilim insanları, videokonferans yöntemiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Rusya Federasyonu Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi (VECTOR) Başkanı ve yetkilileri katıldı. Görüşmede, Covid-19 aşı üretimine ilişkin devam eden bilimsel çalışmalar ele alındı.

FİKİR BİRLİĞİNE VARILDIBakan Yardımcısı Meşe, Türkiye'de devam eden Covid-19 aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi ve iş birliğinin artırılmasının önemini vurguladı. Rus tarafı, ülkede devam eden Covid-19 aşı çalışmalarında gelinen nokta ve diğer aşı çalışmaları hakkında iki farklı sunum yaptı.Görüşmede, TÜSEB ile VECTOR arasında başta aşı çalışmaları olmak üzere sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalanması konusunda fikir birliğine varıldı. Heyetlerin haftaya tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Türkiye'de TÜSEB ve TÜBİTAK destekli 13 farklı Covid-19 aşı projesi yürütülüyor ve 4 merkezde hayvan deneyleri aşamasına gelindi. Rusya'da ise yakın zamanda klinik çalışmalara başlanacak. İki ülke, bu aşamada çalışmaları birlikte yürütecek.

Kaynak: DHA

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