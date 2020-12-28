SON DAKİKA! Asgari ücret yüzde kaç arttı 2021! Asgari ücret ne kadar oldu!

Ülke genelinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret 2021 zammı miktarı belli oldu. Bakan Selçuk tarafından canlı yayında yapılan açıklamada, net ve brüt olmak üzere asgari ücret zammı miktarı aktarıldı. Peki, Asgari ücret yüzde kaç arttı 2021!

Ülke genelinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret 2021 zammı miktarı belli oldu. Bakan Selçuk tarafından canlı yayında yapılan açıklamada, net ve brüt olmak üzere asgari ücret zammı miktarı aktarıldı. Bakan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısında alınan kararları duyururken milyonları ilgilendiren rakamı da paylaştı. Asgari ücret 2021 zammı ile beraber Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zammı da kamuoyuna duyuruldu. Peki, Asgari ücret yüzde kaç arttı 2021!

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI!

Asgari ücret, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 3577 lira, net 2825 lira oldu. Asgari ücret komisyonu toplantısında alınan karara göre 2021 yılı için Asgari ücret brüt 3.577 lira net 2.825 lira oldu.Asgari ücret yüzde 2,1.56 arttı.

Yıllara Göre Asgari Ücretler Tablosu

2005 yılı asgari ücret Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılı asgari ücret Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılı asgari ücret Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılı asgari ücret Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılı asgari ücret Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılı asgari ücret Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılı asgari ücret Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılı asgari ücret Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılı asgari ücret Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılı asgari ücret Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılı asgari ücret Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılı asgari ücret Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılı asgari ücret Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 yılı asgari ücret Net:2.020 TL

Brüt:2.558 TL

2020 yılı asgari ücret Net: 2.324 TL

Brüt: 2.943 TL

2021 yılı asgari ücret : Net: 2825