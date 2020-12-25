SON DAKİKA! Asgari ücret ne zaman açıklanıyor? Asgari ücrette 4. ve son toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olur?

SON DAKİKA! Asgari ücret ne zaman açıklanıyor? Asgari ücrette 4. ve son toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret ne zaman belli olur? Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak 20 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrette sona gelindi. Yeni ücretle asgari geçim indirimi, GSS primi ve tazminatlar da değişecek. İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışana yapılacak zam miktarının belirleneceği Asgari Ücret 4. Komisyon Toplantısı ile ilgili geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantı gerçekleştirildi. 3.5 saat kadar süren toplantıda TÜİK, 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret önerdi. Peki, Asgari ücret son toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanıyor? Asgari Ücret Komisyonu 4. Toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek, tarih belli mi? İşte tüm detaylar;

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. 3.5 saat süren toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret önerdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda, TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. Buna göre, TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi.

ASGARİ ÜCRETTE 4. VE SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi.

Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak. Toplantının kesin tarihi ve saati netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

2020 ASGARİ ÜCRET BRÜT NET

2020 yılına ait asgari ücret detayları tabloda yer almakta;

Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri

(01.01.2020 – 31.12.2020) Brüt Ücret 2.943,00 TL Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL Gelir Vergisi 375,23 TL Damga Vergisi 22,34 TL Kesintiler Toplamı 839,02 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.324,70 TL

TÜİK'İN HESAPLAMASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Bu yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor.

Sendikalar

Asgari ücrete dair olasılıklar: 'Artış oranının yüzde 12 ile 29 arasında olabileceğini varsayarak hesapladık'

Yirmi milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artarken, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. Bu yıl bekar bir işçi için 220.73 lira olan asgari geçim indirimi yüzde 12 artış durumunda 247.21 lira, yüzde 15 artışta da 253.83 lira, yüzde 20 artarsa 264.87 lira olacak.

Enflasyon belirleyici

Asgari ücrette ne kadar artış yapılacağına ilişkin senaryolara göre, Orta Vadeli Program'daki yüzde 8'lik enflasyon tahminine göre artış yapılırsa asgari ücret 3 bin 178 lira, net asgari ücret 2 bin 510 lira olacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.4 enflasyon tahminine göre artışa gidilirse brüt asgari ücret 3 bin 220 lira, net asgari ücret 2 bin 542 lira olacak. Asgari ücret yüzde 12 oranında artarsa net asgari ücret 2 bin 603 lira, yüzde 15 artarsa 2 bin 673 lira, yüzde 17 artarsa 2 bin 720 lira, yüzde 20 artarsa 2 bin 790 lira olacak.

Onlarca kalemi etkiliyor

Yeni asgari ücret asgari geçim indirimi, genel sağlık sigortası primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarlarını da değiştiriyor. 1 Ocak 2021 itibarıyla en düşük aylık ihbar ve kıdem tazminatı, emzirme yardımı da yükselecek. Genel Sağlık Sigortası primi, evde bakım, 65 yaş aylığında da çeşitli avantajlar sağlayacak.

Apartman görevlilerinin farkı

Asgari ücret 2021, halen bekâr bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira.

Erdoğan'dan açıklama

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a giderken basın mensuplarının sorularını cevaplandırmış ve asgari ücret 2021 görüşmelerine dair de görüşlerini aktarmıştı.

Görüşmelerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz" ifadelerini kullandı.