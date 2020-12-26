Son Dakika! Asgari Ücret belli oldu mu? Asgari Ücret ne zaman belli olacak

Son Dakika! Son Dakika haberlerine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantı tarihi belli oldu. Son kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari ücrette ortak karara varacak. Vatandaşlar, Asgari Ücret belli oldu mu? Asgari Ücret ne zaman belli olacak? sorularını sormaya başladı! Peki Asgari Ücret ne kadar olacak?

Uzun süredir tüm Türkiye'de 2021 Asgari Ücret ne zaman belli olacak? asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar oldu? ve Asgari ücret zammı gibi konular en büyük merak ve tartışma konusu oldu. Son dakika asgari ücret açıklamasıyla 28 Aralık 2020 Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bakanlık eşliğinde son kez toplanacağı ve bu sefer nihai asgari ücret kararının açıklanacağı duyuruldu!

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son defa kesin kararı vermek için Pazartesi günü yani 28 Aralık 2020 tarihinde toplanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da katılımıyla yapılacak toplantıda bu sefer Asgari Ücret belli olacak ve vatandaşlara duyurulacak. Son toplantı, 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı verildi! Pazartesi yapılacak olan son Asgari Ücret Belirleme toplantısının ardından 2021 Asgari ücreti belli olacak ve vatandaşlara duyurulacak!

TÜİK HESAPLAMASI KOMİSYONA SUNULDU

Üçüncü toplantıda TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.