SON DAKİKA! 2021 Asgari Ücret açıklandı! Asgari Ücret net ve brüt zammı belli oldu! Asgari Ücret ne kadar oldu!

Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği asgari ücret zammı sonunda belli oldu! Saat 10:30'da toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıyı bitirdi. Asgari Ücret toplantısı sonrası 2021 asgari ücret duyuruldu! İşte yeni brüt ve net asgari ücret tutarı!

Asgari ücret ne kadar oldu soruları sonunda cevap buldu. Bugün sabah 10:30'da başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğine toplandı ve 4. asgari ücret toplantısı sonrası 2021 Asgari Ücret tutarını belirledi!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret toplantısı bitti. Asgari Ücret canlı yayın sonrası 2021 Asgari ücret ne kadar olduğu açıklandı!

2021 Asgari Ücret :brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira oldu!

Zehra Zümrüt Selçuk 2021 Asgari Ücret açıklamasında şunlara değindi:

"Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını geliştirdik. Çalışan sayımız her ay değişmekle beraber 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ödedik. 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Başvuruları e-devlet üzerinden almaktayız. Sözleşme fesihlerine kısıt getirdik. Nisandan bugüne 6,5 milyar lira nakdi ücret desteği verdik. Kısa çalışmadan çıkıp normal çalışma için normalleşme desteği verdik. 3 milyondan fazla çalışan için 2,5 milyar liralık primlerini karşıladık. 3 aydan 6 aya çıkarıldı."

"*Çalışma hayatındaki bir seviye belirlenmiş olmuyor. Sosyal yardımlardan, asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanmaktadır. 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2825,90 kuruş olarak belirlendi."