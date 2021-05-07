Son dakika... ASELSAN ve BUÜ temsilcileri Teknoloji Çalıştayı'nda bir araya geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Ülkelerin küresel alandaki rekabet gücünü belirleyen faktörlerin başında katma değerli ürün üretebilme kabiliyetlerinin geldiği görülüyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Ülkelerin küresel alandaki rekabet gücünü belirleyen faktörlerin başında katma değerli ürün üretebilme kabiliyetlerinin geldiği görülüyor. Bunun için de Ar-Ge yatırımlarına ve Ar-Ge çalışması yapabilecek iş gücüne olan yatırıma öncelik verilmesi büyük bir önem arz ediyor." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesinden (BUÜ) yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ve BUÜ temsilcilerinin katılımıyla "Teknoloji Çalıştayı" düzenlendi.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, özellikle üniversitelerle bir araya gelmeye daha fazla özen göstereceklerini ifade etti.

Üniversitelerin ve akademisyenlerin proje üretimi konusundaki azimlerinden son derece memnun olduklarını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Ülkelerin küresel alandaki rekabet gücünü belirleyen faktörlerin başında katma değerli ürün üretebilme kabiliyetlerinin geldiği görülüyor. Bunun için de Ar-Ge yatırımlarına ve Ar-Ge çalışması yapabilecek iş gücüne olan yatırıma öncelik verilmesi büyük önem arz ediyor. Bizler de bu noktada Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan kurumlardan biriyiz. Önceki yıl Ar-Ge bütçemiz 541 milyon dolar. Kendi içimizde 7 farklı Ar-Ge merkezimiz ve 8 farklı teknoloji geliştirme merkezinde çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz devam ediyor. 5 bin 200'ün üzerinde de Ar-Ge personelimiz var."

Yatırımları değere dönüştürecek insan kaynağının gelişimini, ülke sanayisinin gelişimindeki anahtar olarak gördüklerini bildiren Görgün, "Ortak akıl ve birlikte değer oluşturma kültürünü öncelik alarak üniversitelerle kurduğumuz Ar-Ge iş birliklerini oldukça önemsiyoruz. Bu bağlamda ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden birisi olan Bursa'yı ayrıca önemsiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesinin de kente, ülkeye ve topluma çok kıymetli katkılar sunduğunu biliyoruz. Ar-Ge yeteneklerimizi karşılıklı görüşmek üzere bir araya gelmeyi de yine çok önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da gerek öğrenci potansiyeli gerekse de akademik hacim itibarıyla çok önemli bir noktada olduklarını belirtti.

Bursa'nın sanayi alanında Türkiye'nin gözbebeği konumunda olduğuna işaret eden Kılavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Ürettiğimiz bilimsel ve akademik bilgi birikimini toplumla paylaşmaya ve gelen talepler doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirmeye önem veriyoruz. Tecrübeli hocalarımızın bilgi birikimleriyle genç akademisyenlerimizin enerjisini bir araya getirerek kentimize ve ülkemize daha fazla hizmet etmeye gayret ediyoruz. ASELSAN'ımızın Türkiye'nin teknoloji geliştirme alanında ne kadar önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Son 10 yılda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor ve gurur duyuyoruz. Üniversitemiz ile ASELSAN'ın ortak hareketle önemli projelere imza atacağını düşünüyoruz. İnşallah bugün yapılan çalıştay da kurumlarımız ve ülkemiz için önemli sonuçlar doğurur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu